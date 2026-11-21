Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, está feliz y agradecida por la vida que tiene, después de casi morir por una complicación quirúrgica, aunque admite que el problema real comenzó años atrás, cuando se sometió a varias cirugías porque “se sentía gorda”.

La influencer, quien formó parte del programa Sabadazo y de La casa de los famosos México, disfruta una vida cristiana, cercana a Dios, la cual la ha enseñado a valorar cosas que antes pasaba por alto. “Gomita” asistió al programa La mesa caliente, donde admitió que la obsesión que tuvo en un momento de su vida por las cirugías estéticas, realmente era el resultado de problemas mentales que no atendió a tiempo y que ahora están bajo control.

Procedimiento

Araceli también dijo recientemente en entrevista que se arrepiente de haber sometido a su cuerpo a al menos nueve liposucciones, una cirugía estética que extrae depósitos de grasa localizada mediante succión con cánulas para moldear el contorno corporal. “Gomita” agravó su panorama cuando en medio de las liposucciones luchaba contra la bulimia, un trastorno grave de la conducta alimentaria caracterizado por episodios recurrentes de atracones seguidos de conductas compensatorias para evitar subir de peso.

Fue entonces que se sometió al bypass gástrico por recomendación médica, pues después de tanto desajuste de peso fue diagnosticada como prediabética. Todo se agravó cuando presentó la hernia de Petersen, una complicación tardía del bypass gástrico; la intervención consistió en corregir las secuelas, ya que su cuerpo no estaba asimilando adecuadamente los cambios provocados por la reducción del estómago.