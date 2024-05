Para el cineasta español Pablo Berger es importante que, en lugar de imponer una moraleja unilateral en sus cintas, prefiera generar reflexiones y cuestionamientos al público, una filosofía que, dijo, se refleja en su cinta animada nominada al premio Óscar: Robot dreams (Mi amigo robot).

“Los directores, más que dar respuestas, lanzamos preguntas; queremos que a nuestra película la abrace el espectador, la haga suya. (‘Robot dreams’) habla de la epidemia de la soledad, de los pequeños placeres de la vida, de la memoria como bálsamo para superar la pérdida, del duelo”, señaló en entrevista.

Berger, quien dio una clase magistral durante su visita al Centro Cultural de España en México, compartió sus experiencias en la industria cinematográfica, específicamente con este largometraje que compitió en los premios de la Academia contra The boy and the heron (El niño y la garza).

“Mi meta siempre es realizar producciones en total libertad y conectar con el público. La cinta dura 98 minutos y son 24 fotogramas por segundo, que se dibujaron individualmente; tuvimos que crear dos estudios de animación, uno en Madrid y otro en Pamplona, con un equipo de 200 artistas que trabajamos durante dos años y medio para hacerla realidad”, cuenta.

Transitar de las películas en acción real a la animación fue un desafío para el europeo, pues en vez de trabajar con actores, lo hizo con animadores aunque su forma de comunicarse es la misma. “Cuando empecé la producción tenía miedo, pero no un sentimiento que me paralizara, sino era un aliciente; siempre en mi cabeza tengo un bolígrafo, siempre busco la verdad y la emoción, se trata de una intuición que has estado alimentando como una máquina”, indica.

Robot dreams está basada en la novela gráfica de 2010 que al realizador le conmovió. “Era la primera historieta que me provocaba tanta emoción; había perdido seres queridos, mi mejor amigo dejó de serlo, perdí a mi madre, me acordé de una relación que tuve en Nueva York, dije ‘aquí hay algo que me interesa’; quería hablar de que el duelo tampoco puede durar eternamente”, detalla.

Aunque la película ya se estrenó en México, falta que se empiece a ver en otras naciones como en Alemania (9 mayo), Estados Unidos (31 mayo) y China (1 junio). Posteriormente a esto, Pablo dijo que “desaparecerá” durante unos cuantos años para cocinar un nuevo largometraje.