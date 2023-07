Veinte años después de su muerte, la obra de Carlos Olmos, escritor de telenovelas como Cuna de lobos y El extraño retorno de Diana Salazar, llega al cine.

Su creación El eclipse, puesta en escena que se estrenó en los 90, ha sido adaptada a la pantalla grande con la actuación de Kristyan Ferrer, Dolores Heredia, Fernando Álvarez Rebeil y Luisa Huertas, que tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine Guanajuato.

Bajo el título Estoy todo lo iguana que se puede, la historia sigue a una familia que vive en una playa desolada y en la cual el fenómeno natural crea confusión, miedo a interés, a la vez que todos pasan internamente por algo similar.

Se trata de la ópera prima de Julián Robles, a quien le llevó años poder concretarla. “Nunca la vi (la obra), fui alumno de Carlos, trabajé desde muy chavo, pero la leí. Tenia yo menos de 20 años y pensé que cuajaría bien en cine. En algún momento llegó a ser un guión (otro a este) que no se concretó, muere Carlos y años después quise retomar aquella obra y hacer mi propia versión”, comenta.

La cinta compite en la sección oficial del certamen que inició en esta ciudad y que continuará la semana próxima en San Miguel de Allende e Irapuato. Estoy todo lo iguana que se puede se filmó en una costa chiapaneca sin mucho turismo, con el fin de dar la sensación de zona olvidada que hiciera paralelismo con los personajes, dos de los cuales sostienen una relación gay, estando uno de ellos casado.

“Había dos cosas que me preocupaban e interesaban que no están en la obra: uno, el tema ‘gay’ que ha cambiado con el paso de los años. Para mí la obra de Carlos es un canto a la libertad, era un acto de libertad (de dos personajes), pero hoy no sería interpretado así, sino como el cambiar una familia por otra. Lo otro fue lo cósmico, poner a la naturaleza de una manera poderosa, que eso en la obra era solamente una mesa”, destaca.

Distribuidor

La película se presentó internacionalmente el año pasado en el festival de cine de Londres y continuará su recorrido de certámenes durante los próximos meses. Se está buscando distribuidor en México. Mayra Batalla, Sabina Pétriz y Mario Espinosa completan el reparto. Olmos, considerado uno de los dramaturgos más importantes en la televisión mexicana, falleció en 2003, habiendo dejado como legado telenovelas como La pasión de Isabela, En carne propia y Sin pecado concebido.