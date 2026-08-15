El eclipse fotografiado desde España

En pleno corazón de los Picos de Europa, el fotógrafo Antonio Liébana ascendió hasta uno de los mejores miradores de la península para presenciar el eclipse total de Sol que oscureció los cielos de España. Entre cumbres escarpadas, mares de nubes y el silencio de la alta montaña, el fenómeno astronómico adquirió una dimensión casi irreal.

Durante apenas unos minutos, la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, transformando la tarde en un crepúsculo inesperado. Desde las alturas de Sotres y los Picos de Europa, uno de los enclaves oficiales elegidos para la observación del eclipse en Asturias, Liébana captó una secuencia única de imágenes que muestran no solo el espectáculo celeste, sino también la emoción de contemplarlo desde un escenario excepcional.

Estas nueve fotografías recorren los distintos momentos de un acontecimiento extraordinario que no volverá a repetirse en décadas con estas características.

LA MONTAÑA Y EL ESPECTÁCULO

Los Picos de Europa se muestran con toda su majestuosidad bajo la luz de una tarde aparentemente normal, minutos antes del inicio del eclipse.

PRIMER CONTACTO

La Luna comienza a morder el disco solar y anuncia el comienzo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas.

LA LUZ CAMBIA DE COLOR

A medida que avanza el eclipse, el paisaje adquiere una atmósfera extraña y silenciosa, con una luminosidad cada vez más tenue.

LA CUENTA ATRÁS

Los instantes previos a la totalidad están cargados de emoción. La oscuridad avanza rápidamente sobre el horizonte.

SOMBRAS SOBRE LAS CUMBRES

Las montañas empiezan a oscurecerse mientras el Sol pierde protagonismo en el cielo.

LA TOTALIDAD

Durante unos minutos, la Luna oculta completamente al Sol y transforma el día en noche sobre las cumbres de los Picos de Europa.

LA CORONA SOLAR

La tenue atmósfera exterior del Sol emerge alrededor del disco oscuro de la Luna, ofreciendo la imagen más espectacular del eclipse.

CAPTURAR LO IRREPETIBLE

Mientras la luz regresa, una observadora inmortaliza en la pantalla de su móvil un fenómeno que muchos solo verán una vez en la vida.

La belleza de un eclipse solar total único

España fue escenario del primero de una trilogía de eclipses que constituyen “una auténtica rareza astronómica”. El eclipse solar total generó una enorme fascinación en el país y no es para menos: el último evento de este tipo en el territorio peninsular español había ocurrido en 1912.