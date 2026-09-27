El eco retrata una infancia marcada

Hay películas que cuentan una historia y otras que consiguen que el espectador sienta que estuvo ahí, y El Eco, de Tatiana Huezo, es una de ellas. El documental acompaña a niñas, niños y familias de una comunidad de la Sierra Norte de Puebla y encuentra en su vida cotidiana una manera íntima de hablar sobre la infancia, la familia y el paso del tiempo.

Para Huezo el rodaje tuvo un significado especial: mientras realizaba el documental, su hija tenía la misma edad que los niños a los que acompañó con su cámara.

Rodaje

Con 102 minutos de duración, la producción se asoma a una infancia en la que niñas y niños aprenden a asumir responsabilidades desde temprana edad: trabajar la tierra, cuidar a los ancianos y hacerse cargo del ganado. La migración de los hombres de la comunidad también ha modificado las tareas de las mujeres

Este es uno de los proyectos más ambiciosos de la mexicana en su carrera como documentalista y para construirlo, dejó de lado recursos habituales del género, como la voz en off y las entrevistas.