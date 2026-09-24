El elefante que perdió su ojo, de Boniface Ofogo

Es un cuento infantil que narra la historia de un elefante que, debido a una situación inesperada, pierde uno de sus ojos. A partir de este acontecimiento, el protagonista vive diferentes experiencias que lo llevan a enfrentarse a dificultades y a buscar la manera de continuar con su vida.

La historia presenta al elefante como un personaje curioso y decidido, que intenta comprender lo que le ha sucedido. A lo largo del cuento, se muestran situaciones que permiten reflexionar sobre la importancia de aceptar los cambios, superar los problemas y aprender de las experiencias. El relato también destaca valores como la paciencia, la valentía, la perseverancia y la capacidad de adaptarse ante las dificultades.

Boniface Ofogo utiliza una narración sencilla y cercana a los niños, acompañada de elementos propios de los cuentos tradicionales africanos. Por medio de las aventuras del elefante, el libro invita a los lectores a observar el mundo con curiosidad y a comprender que, aunque algunas situaciones pueden ser difíciles, siempre es posible buscar una solución y seguir adelante.