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El elefante que perdió su ojo, de Boniface Ofogo

Septiembre 24 del 2026
El elefante que perdió su ojo, de Boniface Ofogo

Es un cuento infantil que narra la historia de un elefante que, debido a una situación inesperada, pierde uno de sus ojos. A partir de este acontecimiento, el protagonista vive diferentes experiencias que lo llevan a enfrentarse a dificultades y a buscar la manera de continuar con su vida.

La historia presenta al elefante como un personaje curioso y decidido, que intenta comprender lo que le ha sucedido. A lo largo del cuento, se muestran situaciones que permiten reflexionar sobre la importancia de aceptar los cambios, superar los problemas y aprender de las experiencias. El relato también destaca valores como la paciencia, la valentía, la perseverancia y la capacidad de adaptarse ante las dificultades.

Boniface Ofogo utiliza una narración sencilla y cercana a los niños, acompañada de elementos propios de los cuentos tradicionales africanos. Por medio de las aventuras del elefante, el libro invita a los lectores a observar el mundo con curiosidad y a comprender que, aunque algunas situaciones pueden ser difíciles, siempre es posible buscar una solución y seguir adelante.

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