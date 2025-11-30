El escándalo de Silvia y Gertz Manero

En el 2000, Alejandro Gertz Manero cruzó la barrera de ser un funcionario público, al servicio de la gente, a ser un protagonista de programas, secciones y revistas de espectáculos.

El entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, había saltado a la palestra mediática del periodismo llamado sotf, por ser uno de los denunciantes en contra de Silvia Pinal por un presunto fraude de 9.5 millones de pesos, mientras la diva fue presidente de la Asociación de Productores de Teatro (Protea), a principios de los 90s.

Gertz Manero, ahora de nuevo en el ojo mediático tras su renuncia a la Fiscalía General de la República, fue productor de algunas obras y fundador de Protea y secretario de la Asociación cuando Pinal la había presidido (1989-1992).

Pero justo en 1992 la actriz, quien cumple su primer aniversario luctuoso, se reeligió violando las reglas, lo que hizo que Gertz Manero y el también productor Armando Cuspinera demandaran civilmente para anular la asamblea, lo cual lo otorgó una corte del Tribunal Superior en 1996.

En ese lapso se dio un peritaje en el que se descubrió el faltante económico y fue cuando comenzó todo, que acabó con el autoexilio de Pinal en Estados Unidos, por varios meses.

Su postura

En mayo del 2000, Gertz Manero recibió al Universal para dar su versión de los hechos. En esa entrevista dijo que, de acuerdo con lo establecido por la Corte, él seguía siendo secretario de Protea, pero ni siquiera lo dejaban entrar.