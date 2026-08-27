Publicado en 1953, el libro analiza el paso de una visión tradicional de la literatura, entendida principalmente como imitación de la realidad, hacia una concepción en la que la imaginación, los sentimientos y la personalidad del autor adquieren una importancia central. Abrams utiliza dos imágenes para explicar este cambio: el espejo y la lámpara.

¿De qué trata?

El espejo representa la idea de que el arte refleja o imita el mundo exterior. Esta concepción fue muy importante en las teorías literarias anteriores al Romanticismo. Según esta perspectiva, el escritor observa la realidad, la naturaleza, las acciones humanas y la sociedad, y posteriormente las representa mediante la obra literaria. El valor de una obra podía relacionarse con su capacidad para reproducir, ordenar o embellecer aquello que existía fuera de ella. Por esta razón, la literatura era considerada una especie de representación de la realidad.

La lámpara, en cambio, simboliza una nueva manera de comprender la creación artística. Para Abrams, los escritores románticos comenzaron a considerar que la obra no solamente refleja el mundo, sino que también surge de la interioridad del creador. La imaginación, las emociones, los recuerdos, las experiencias y la sensibilidad del poeta se convierten en elementos esenciales de la creación. La obra literaria deja de ser vista únicamente como una copia de la realidad y pasa a entenderse como una expresión personal capaz de transformar aquello que el autor percibe.

Esta transformación está relacionada con los cambios culturales e intelectuales que ocurrieron entre los siglos XVIII y XIX. La Ilustración había otorgado gran importancia a la razón, el orden y las reglas. Posteriormente, el Romanticismo reaccionó contra algunas de esas ideas y concedió mayor valor a la imaginación, la emoción, la libertad creadora y la experiencia individual. En este contexto, el poeta comenzó a ser visto de una manera diferente: ya no solamente como alguien que domina ciertas reglas para representar correctamente la realidad, sino como una persona dotada de una sensibilidad especial que puede descubrir y crear nuevas formas de comprender el mundo.

Abrams estudia las ideas de varios pensadores y escritores para demostrar cómo se produjo esta transformación. Entre ellos destacan autores como William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y otros representantes del pensamiento romántico. En especial, las ideas de Wordsworth permiten observar la importancia que adquieren la experiencia personal, la memoria y las emociones en la poesía. La naturaleza también ocupa un lugar fundamental, pero no simplemente como un paisaje que debe ser descrito. Para el pensamiento romántico, la naturaleza puede convertirse en una experiencia interior que despierta sentimientos, recuerdos y reflexiones.

Coleridge, por su parte, contribuye a la comprensión romántica de la imaginación. Para él, imaginar no significa únicamente copiar elementos que ya existen, sino establecer relaciones nuevas entre ellos y producir una experiencia artística diferente. De esta manera, la imaginación se convierte en una fuerza creadora. El poeta no recibe pasivamente el mundo, sino que participa activamente en su interpretación y transformación.

Uno de los principales aportes del libro es que Abrams no presenta el Romanticismo como una ruptura repentina. Su estudio muestra que las nuevas teorías literarias surgieron gradualmente a partir de debates anteriores sobre el arte, la naturaleza, la mente y la creación. El autor analiza cómo diferentes concepciones filosóficas fueron modificando la manera de entender la literatura hasta llegar a la idea romántica del artista como creador.

El título del libro resume, por lo tanto, dos concepciones opuestas pero relacionadas. El espejo representa una literatura orientada hacia el mundo exterior y hacia la imitación; la lámpara representa una literatura que parte de la mente y de la sensibilidad del creador para iluminar el mundo. No significa que los románticos dejaran completamente de interesarse por la realidad. Más bien, la realidad comenzó a entenderse como algo que adquiere significado a través de la percepción y la imaginación humana.