Si te urge un plan diferente para el fin de semana, el Festival Cultura Sin Fronteras tiene todo para que te sientas de viaje sin gastar en boletos de avión. Olvídate de la rutina de siempre y lánzate al Monumento a la Revolución en CDMX a descubrir sabores, colores y sonidos de diversos rincones del planeta en un solo lugar.

Lo mejor de este evento es que es totalmente familiar. Puedes ir con tu pareja, con tus hijos o hasta con tus amigos los más melindrosos, porque hay opciones para todos los gustos. Aquí la idea es pasarla bien, dejarse sorprender por las danzas tradicionales y, por supuesto, no irse con el estómago vacío.

¿Cómo será el festival cultura sin fronteras en el monumento a la revolución?

Imagínate caminar entre puestos llenos de color, donde el olor a comida internacional te abre el apetito desde que pones un pie en la plaza.

El Festival Cultura Sin Fronteras en el Monumento a la Revolución será una verdadera fiesta para los sentidos. Será un punto de encuentro donde la gastronomía es la protagonista. Podrás probar desde bocadillos tradicionales de otros continentes hasta bebidas que difícilmente encuentras en la tiendita de la esquina.

Además de la comida, la oferta de artesanías del mundo es impresionante. Si eres de los que ama decorar su casa con cosas únicas o buscas un regalo que no sea el típico peluche de centro comercial, aquí vas a encontrar otros tesoros.

Hay textiles, joyería, cerámica y un montón de objetos que cuentan historias de países lejanos, todos reunidos en el Monumento a la Revolución.

Y como no todo es comprar y comer, el festival se luce con una cartelera de espectáculos y danzas. Prepárate para ver presentaciones que te pondrán a vibrar con el ritmo de tambores, vestuarios increíbles y coreografías que representan la identidad de pueblos de todo el mundo.

¿Cuándo es el festival cultura sin fronteras?

Ya que tienes el antojo de asistir, saca la agenda y aparta los días. El Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras 2026 se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de julio. Es un plan de dos días pensado para que no tengas pretextos. Si el sábado te toca trabajar o tienes algún compromiso, el domingo la fiesta sigue con la misma energía.

El horario es bastante amplio, pues las actividades comienzan desde las 10:00 y se extienden hasta las 22:00 horas. Esto significa que puedes llegar temprano para desayunar algo exótico, o caerle en la tarde-noche para ver los espectáculos principales y cenar bajo las luces de la ciudad.

Lo mejor de todo es que la entrada es gratuita, así que ese dinero que te ahorras en el acceso lo puedes invertir en una buena comida o en esa artesanía que te guiñe el ojo.

Recuerda que al ser un evento de entrada libre y en un lugar tan popular como el Monumento a la Revolución, suele llenarse. Te recomendamos llegar con tiempo para que puedas recorrer cada stand sin prisas y alcances lugar en las zonas de espectáculos.

¿Cómo llegar?

Moverse al Monumento a la Revolución es de lo más sencillo en esta ciudad, no importa de qué zona vengas. Si eres de los que prefiere el transporte público para evitar el tráfico y la sufrida búsqueda de estacionamiento, tienes varias opciones ganadoras.

Metrobús: La estación Revolución de la Línea 1 te deja a unos cuantos pasos. También puedes bajar en la estación Plaza de la República de la Línea 4, que básicamente te deja en la entrada del evento.

Metro: La estación Revolución de la Línea 2 (la azul) es tu mejor aliada; solo caminas un par de cuadras y verás la imponente estructura de piedra.

Coche: Recuerda que hay varios estacionamientos públicos alrededor, aunque te sugerimos llegar temprano porque el cupo vuela.

No hay excusa, el Festival Cultura Sin Fronteras te espera para vivir un fin de semana inolvidable en la Cdmx, así que ve armando el plan para sentir que viajas por el mundo desde el Monumento a la Revolución.

Festival cultura sin fronteras

¿Cuándo? Sábado 11 y domingo 12 de julio, de 10:00 a 22:00 horas

¿Dónde? Monumento a la Revolución (Plaza de la República s/n, Tabacalera, Cuauhtémoc, Cdmx)

¿Costo? Entrada gratuita