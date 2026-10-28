“El Flaco” Ibáñez vuelve al set

Hace unos días difundió en redes sociales una convocatoria para reunir a donadores de sangre con el fin de ayudar al actor Manuel “El Flaco” Ibáñez, quien había tenido que ser hospitalizado de emergencia. El famoso reapareció y aclaró varios temas.

De acuerdo con lo expuesto por la propia hija del histrión, su salud no estaba en peligro tras haber sido ingresado como paciente en el Hospital ABC de Santa Fe; sin embargo, era necesario reunir a varios donadores cuyo tipo sanguíneo fuera O negativo, pues el mismo nosocomio lo requería.

Padecimiento

Al remarcarse que su vida no corría peligro, los fans del famoso mostraron cierta tranquilidad; no obstante, esto no significada que no hubiera algo de qué preocuparse, motivo por el cual el comediante aclaró que tuvo que hacerse una colonoscopía debido a que se le revelaron unas úlceras.

Cabe destacar que dichas declaraciones fueron hechas tras su regreso a los foros de grabación del proyecto Más vale sola; es decir, el famoso ya fue dado de alta y con ello retomó su agenda laboral. “Se me reventó una úlcera en la madrugada, me caí, me llevó de volada mi mujer al hospital y conseguimos toda la sangre que necesitaba. Sí fue delicado”, dijo ante las cámaras del matutino de Televisa Hoy.