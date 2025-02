Luis Ángel Franco Rivera, conocido como “El Flaco”, escribirá una gran historia en su carrera al presentarse en un foro de talla internacional, pero este logro, dice, se debe a tener una carrera tranquila, ya que no aceptó cantar corridos “fuertes”.

Con la ilusión por su próximo concierto en el Auditorio Nacional el 6 de marzo, donde festejará 25 años de carrera, el intérprete adelantó que su nueva producción saldrá el 27 de febrero. En la reunión con los medios, le señalaron que la música mexicana ha sido ligada en varias ocasiones con el narcotráfico, tomando como ejemplo las investigaciones que hay sobre Peso Pluma. “Es un tema delicado. De entrada, no me gusta la violencia y lo que pasa en el país. Para ligar a un cantante con la delincuencia hay que probarlo. En mi caso, yo decidí no grabar corridos, no hacer canciones así”, aseveró.

Luis Ángel considera que todas las personas han sido respetuosas con su decisión. “Viejo, dígales que muchas gracias, pero me mantengo en esta línea. Yo viajo por todo México y Estados Unidos, y gracias a Dios no me cuido de nada ni tengo escoltas”, ha dicho.