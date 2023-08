El Museo Franz Mayer celebra el mes de la fotografía con una serie de actividades, entre las cuales sobresale la conferencia magistral del fotoperiodista Evgeniy Maloletka, ganador del World Press Photo 2023.

La conferencia se llevará a cabo el próximo 19 de agosto a las 16:00 horas. El fotógrafo ucraniano hablará sobre su imagen Ataque aéreo al hospital de maternidad de Mariúpol y su experiencia como fotógrafo de guerra.

Mientras tanto, la celebración continúa con entrada libre a periodistas, para que puedan ver la exposición World Press Photo. Por otra parte, el 26 de agosto el fotoperiodista Iván Macías, que fue ganador del World Press Photo 2021, también impartirá una conferencia sobre su experiencia laboral. La cita es a las 16:00 horas.

Los sábados 12, 19 y 26 de agosto, a las 13:00 horas, se presentará el ciclo de documentales “El cine y el Franz: documentales, fotografía y realidad”, cuya curaduría está vinculada con las temáticas de World Press Photo 2023.

Los documentales que se van a presentar son Tempestad (dirigido por Tatiana Huezo), Home is somewhere else (Carlos Hagerman y Jorge Villalobos) y Cosas que no hacemos (Bruno Santamaría). Al finalizar las proyecciones, habrá un espacio para dialogar con los realizadores de los documentales.