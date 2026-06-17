El futbol como fenómeno cultural y social

Por el mundial, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México (INEHRM) preparó actividades que tienen como propósito observar al futbol como un fenómeno cultural y social con una historia propia e importante de contarse académicamente.

Desde el domingo y hasta el 19 de junio se puede ver una exhibición fotográfica con la historia de los mundiales, en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos.

La muestra presenta fotos de varios archivos documentales mexicanos: la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada; el Archivo Diplomático Genaro Estrada de la Hemeroteca Nacional, y el Archivo Gráfico El Nacional.

La contraparte del balón

El curador de la exposición, el historiador Remeriano Sierra, dice que la idea es mostrar otra cara del futbol. “Hemos seleccionado unas imágenes tomadas desde otras perspectivas quizás no tan conocidas que pueden enriquecer esta historia que muchos aficionados conocen. Destacaríamos en particular la selección de imágenes que se ha hecho sobre el campeonato de 1971, el femenil, y que hoy empieza a destacar más en la historia de los mundiales”, detalla.

Además, el INEHRM habilitó un micrositio web con materiales históricos de los mundiales en México, desde una línea del tiempo, crónicas, postales, imágenes y hasta una serie de conversatorios académicos alrededor del futbol.

“El público puede navegar por este micrositio y encontrar esta variedad de recursos, que lo que buscan es abrir una perspectiva a la sociedad y a la cultura mexicana a través del futbol”, detalla.

A la par, se desarrolla en el Instituto el curso “Historia del deporte en CDMX”, conversatorios para reflexionar de forma general sobre la importancia de los diferentes deportes en la capital.

Sierra explica que desde el INEHRM se está trabajando cada vez en líneas históricas del futbol. “La historia se hace en la cotidianidad, no solo en las grandes transformaciones políticas, y dentro de esas manifestaciones culturales precisamente está el deporte, y en particular el futbol, es una línea que en el Instituto queremos empezar a darle continuidad”, concluye.