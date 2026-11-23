¿Qué tan sólido es el futuro de los autos eléctricos y cómo impacta en la industria? A continuación descubrirás por qué esta tecnología gana protagonismo y de qué manera está transformando el transporte a niveles global y regional.

Crecimiento global de los autos eléctricos

En 2023, los carros eléctricos alcanzaron cerca del 18 % de las ventas globales, con más de 9.5 millones de unidades comercializadas. Esta cifra confirma que la electrificación del transporte dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad dentro de la industria automotriz.

La evolución se aprecia al comparar distintos periodos, en 2018, estos modelos apenas alcanzaban el 2 % de participación, para 2022, el porcentaje subió al 14 %, y en solo un año registró un incremento de cuatro puntos, consolidando el mercado de vehículos eléctricos a escala mundial.

El crecimiento se concentra principalmente en tres regiones, durante 2023, China concentró el 60 % de las matriculaciones, Europa alrededor del 25 % y Estados Unidos llegó al 10 %. En conjunto, estas zonas representaron aproximadamente el 95 % del total, marcando el ritmo del sector.

Vehículos eléctricos en Latinoamérica

En Latinoamérica, la adopción de esta tecnología se encuentra en una fase inicial, aunque con proyecciones alentadoras, entre 2024 y 2028, se estima un crecimiento del 21.7 %, impulsado por cambios normativos, mayor interés del público y una oferta cada vez más amplia.

Brasil lidera la región con una participación cercana al 10 %, seguido por México y Colombia con cifras inferiores al 5 %. Argentina registra alrededor del 2.7 %. Pese a que estos porcentajes resultan menores ante otras regiones, evidencian un avance constante respecto a años anteriores.

Uno de los factores que aún condiciona la incorporación regional es la infraestructura de carga, si bien el número de estaciones continúa en aumento, la diferencia frente a Europa o Asia es considerable, lo que influye en la percepción de uso cotidiano.

Aun con estos desafíos, la transición hacia autos eléctricos sigue avanzando en la zona, la combinación de inversión privada, ajustes regulatorios y más disponibilidad de modelos apunta a un desarrollo progresivo del parque vehicular eléctrico.

¿Qué factores definirán su futuro?

El futuro de los autos eléctricos avanza hacia una mayor accesibilidad, baterías más eficientes y una competencia más amplia entre tecnologías limpias.

Su avance estará marcado por elementos técnicos y de mercado que impactan en tu experiencia de uso y en la adopción de esta tecnología. Entre los principales factores se encuentran los siguientes:

Evolución de las baterías

El desarrollo de las baterías para vehículos eléctricos afecta la autonomía y los tiempos de carga. una densidad energética más alta, junto con sistemas de gestión térmica más eficientes, permite recorridos más largos y reduce la necesidad de recargas frecuentes, ampliando su uso práctico.

Infraestructura de carga

La disponibilidad de puntos de carga automotriz influye en la viabilidad del uso diario de estos automóviles, una red accesible y bien distribuida aumenta la confianza del conductor, tanto en trayectos urbanos como en desplazamientos de larga distancia.

Adaptación del mercado automotriz

La incorporación de modelos eléctricos en el portafolio de las marcas refleja la adaptación del sector. Esta diversidad facilita que los usuarios encuentren opciones alineadas con sus necesidades habituales, sin alterar de forma significativa sus hábitos de conducción.