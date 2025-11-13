El Gato con sombrero

Escrita por Dr. Seuss es un clásico de la literatura infantil fue publicado en 1957 esta historia sigue la aventura de un gato travieso que visita a dos niños y le enseña a divertirse de manera responsable, la novela es una de los cuentos más divertidas y emocionantes de la literatura infantil.

El Gato, junto con sus ayudantes Cosa 1 y Cosa 2, desata el caos con juegos y travesuras que ponen la casa patas arriba, ante la desesperación de un pez que intenta ser la conciencia de los niños. Al final, el Gato limpia el desorden antes de que llegue su madre. El felino es un personaje histriónico, rebelde, que plantea situaciones complejas. Para empezar rompe con el tabú sacrosantosagrado de ¡no abras la puerta a desconocidos!. Invita al niño a explorar el mundo, a mirar más allá de las convenciones, en definitiva, a buscar su propio camino.