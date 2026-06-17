El golazo de Mónica Huarte con Messi

Es 2012. Mónica Huarte, concentrada en cimentar su carrera artística y llevarla a otro nivel, recibe el balón; lo deja ir. No está para jueguitos. El director técnico le insiste en que entre a la cancha; el partido es en Barcelona. “Ya con eso pedí la dirección y me fui”, cuenta.

La actriz, quien este 2026 está celebrando 30 años de carrera, acepta retomar los comerciales y grabar para una empresa panificadora con “alguien famoso” que podría significar uno de los más grandes goles de su vida.

Solo sabe que interpretará a una mamá despistada que en los pasillos de una tienda de autoservicio se encuentra a una estrella. “Dos días antes de viajar, después de que había firmado el contrato, me dijeron ‘oye, por cierto, el comercial es con Messi’. Y yo ‘ah, ¿sí?, claro, con Messi’. Esa precisión me llamó la atención y le dije a mi hermano ‘¡voy a hacer un comercial con Messi!’. Y él ‘¡no manches, no puede ser! Ya llegaste al tope de tu carrera, esto es lo más alto a lo que vas a llegar en tu vida’”, contó.

Silbatazo inicial

Una vez que Mónica pisa la cancha de juego, comienza a calentar pacientemente mientras llega la estrella, esa a la que llaman “GOAT”, por sus siglas en inglés (“greatest of all time” o “el mejor de todos los tiempos”). “Llegué al set el día de la grabación, luego llegó Messi y detrás de él todo un séquito con su ‘manager’ y su abogado al frente, y pues Messi ahí, en vivo y en directo conmigo, o más bien, yo con él, una locura y yo pensando: ‘no pues, esto sí son las grandes ligas’; ahí mismo vi que le regalaron un coche los de Bimbo, fue muy padre experiencia”, recordó.

Sin tiempos extras

La grabación tiene 120 minutos de juego sin tiempo extra, la producción cuida que el extremo derecho del F.C. Barcelona, esté siempre cómodo, durante el comercial. “Lo que se alcanzara a grabar porque eso decía su contrato y eso era lo que se iba a hacer y si acaban de grabar, qué bueno, y sino, yo me voy, entonces hicimos primero las partes en donde voy sola con mi carrito y ya luego lo que hicimos juntos; después se fue. Tenían todo muy bien organizado, con todo y restricciones”, detalló.

Como en todo contrato, había letras chiquitas y grandotas y, por supuesto, la “foto del recuerdo” era un trofeo simplemente imposible de conseguir: “Te ponían un ‘masking’ en tu celular, te cobraban mil dólares si agarrabas el celular y te atrevías a tomar una foto sin permiso, pero yo le dije ‘Messi, ¡come on!’, y así salí con él en la foto, pero pues es que tenía que aprovechar”.

Recuerdo

Solo una imagen y el video que se puede ver en Youtube tiene Mónica Huarte como evidencia de ese partido, aunque dice que tuvo oportunidad de quedarse con algo, pero fue suyo solo por unos momentos. “En el comercial le digo que si me da un autógrafo para mi hijo, yo confundiéndolo con un basquetbolista y pues me firmó uno, y otro, y otro, y yo decía entre mí ‘para mi hermano, y para mi sobrino, y para mi otro sobrino’, porque además en realidad era su firma, entonces cada papelito que me daba en cada toma yo lo guardaba en una bolsita pensando que los iba a repartir, pero el de arte me robó los autógrafos; de repente llegué a mi bolsita y dije ‘¡ya no están mis autógrafos!’, y a lo lejos me vio y me enseñó los papelitos; se los quedó el caradura, me robó millones porque eran de Messi; con mi trabajo, con mi esfuerzo, él salió beneficiado”, señaló.

Después de levantar su primera copa del mundo, Huarte regresó a otro mundial en 2013 para repetir la hazaña. Esta vez con el portugués Cristiano Ronaldo para la misma empresa panificadora. “Mi hermano no lo podía creer, aunque él es más fan de Messi, pero un día me dijo ‘oye, sí estás bien cañona, creo que sí eres bien importante’”, relató.

Y sí, para la protagonista de películas como Señora influencer y series como 40 y 20, el comercial fue un golazo. “Fue un gran trampolín, una locura, yo no me la creía”, afirma.