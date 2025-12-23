El “Golden Boy” gana La Granja VIP

La Granja VIP cerró oficialmente sus puertas este domingo 21 de diciembre con una gala cargada de emociones. En medio de una noche intensa, el actor Alfredo Adame, mejor conocido como el “Golden Boy”, se coronó como el gran ganador de la primera temporada del reality. El controvertido granjero no solo se llevó el aplauso del público, sino también el codiciado premio de 2 millones de pesos.

Al borde la butaca

Tras dos meses y medio de convivencia, cinco celebridades lograron llegar hasta el último momento de la competencia: Adame, Kim Shantal, César Doroteo, Eleazar Gómez y La Bea. A lo largo de la temporada, personalidades explosivas, alianzas estratégicas y constantes enfrentamientos marcaron una edición que, además, terminó por romper récords de audiencia.

Finalmente, con más de 189 millones de votos, el público decidió que el integrante del Team Muro fuera quien levantara el triunfo. Polémico desde el primer día, Adame supo transformar su carácter explosivo en espectáculo… y, sobre todo, en votos.

Visiblemente conmovido, Adame fue el último habitante en abandonar la granja. Frente a las cámaras, dio la orden final para apagar las luces del lugar que durante semanas mantuvo pegado al público mexicano a la pantalla.

Así, la granja queda en silencio, al menos hasta que un nuevo grupo de celebridades despierte el caos en 2026.