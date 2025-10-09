El Gorila, una obra con causa para el DIF

El Sistema DIF Chiapas invita al público en general a asistir a la presentación de la obra El Gorila. La cita es el próximo 15 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, a las 19:30 horas.

Isabel Pastrana Granda, directora de la dependencia estatal, sostuvo que han trabajado de manera coordinada con Connie Ruiz, José Natarén, director del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, y Cristal Espinosa, enlace interinstitucional del Sistema DIF, en la organización de esta puesta en escena que cuenta con la actuación de Humberto Dupeyrón.

“Nos enorgullece mucho poder traer esta obra, que es magnifica y muy aclamada en México. Se trata de uno de los monólogos más importantes de México”, indicó Pastrana.

Por su parte, Connie Ruiz, expresó que es un espectáculo que conmueve muchísimo y que ha generado gran expectativa entre los chiapanecos, tanto que están por agotar los boletos para la única función de esta pieza teatral.

Adelantó que el monólogo aborda la historia de un simio cautivo que, cansado de ser una atracción en el zoológico, emprende una extraordinaria travesía para adquirir la habilidad de hablar como los humanos. “Su dedicación y esfuerzo lo llevan a dominar el lenguaje, lo que le permite infiltrarse en la sociedad humana”, detalló.

Asimismo, refirió que el actor, quien usa silla de ruedas, logra transmitir algo maravilloso con su gran interpretación, que al final deja a todos con una gran reflexión.

Entradas

Cristal Espinosa explicó que hay tres tipos de localidades: la zona Diamante, con un costo de 650 pesos; la VIP, de 550 pesos, y la general, de 400 pesos.

Precisó que con esto las personas estarán apoyando para continuar con las diversas asistencias que brinda el Sistema DIF, sobre todo las que están dirigidas a casas hogar y refugios para personas en situación vulnerable.

El director del recinto, José Natarén, dijo que esta producción está resultando todo un éxito. Primero, por la coordinación entre las instancias de gobierno, como el DIF y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, y en segundo lugar por la capacidad de convocatoria que tiene el arte.