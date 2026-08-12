El gran regreso del Bats’i Fest

Con más de ocho mil personas reunidas en la plaza cívica del municipio de Zinacantán se llevó a cabo la clausura de la edición 2026 del Bats’i Fest, que se desarrolló en varias zonas de la región Altos del estado de Chiapas.

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) destacó que el encuentro musical se efectuó del 6 al 8 de agosto, bajo el lema “El buen vivir se canta en lenguas originarias”.

Actividades

El festival fue diseñado de forma itinerante, llevando su programación a comunidades indígenas ubicadas en municipios como Chenalhó, Mitontic, Aldama, Chamula y Zinacantán.

El cierre de esta edición vibró a una sola voz durante una jornada en la que la tradición y la vanguardia se abrazaron: la Orquesta Sinfónica de Chiapas, el Coro Alfa y Omega de Chimitic y la banda Sak Tzevul compartieron escenario con la agrupación El Gran Silencio, demostrando que el arte une corazones y trasciende fronteras generacionales.

El evento reafirmó que el buen vivir se canta, se piensa y se siente en lenguas originarias. A lo largo de tres días y en cinco sedes, más de 180 artistas y 11 agrupaciones, 9 de la cuales son de rock y música tradicional indígena, así como invitadas de Oaxaca y Sonora, devolvieron el protagonismo a la palabra y a las raíces de los pueblos de los Altos de Chiapas.

Talleres, intercambio de saberes, lecturas, danzas tradicionales y la proyección del documental Vaychiletik, de Xun Pérez, fueron parte del programa. Asimismo, otorgaron merecidos reconocimientos al maestro Mariano Pérez Jolcotom por su trayectoria como constructor de instrumentos de cuerda, a Juan Méndez por su labor formadora como laudero y a la banda Sak Tzevul por 30 años de trayectoria pionera en el rock en tsotsil y su defensa de la identidad lingüística.

Por su parte, la directora del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, señaló que este evento no es solo un encuentro artístico, sino un puente hacia la memoria y la dignidad de las comunidades. Añadió que, junto al Ayuntamiento de Zinacantán, se busca consolidar espacios dignos para que las lenguas maternas y nuevas expresiones musicales sigan resonando con fuerza en todo el país.