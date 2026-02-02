El Gran Silencio lanzará nuevo tema

En su próxima canción, “Siempre resistiendo bajo el sol”, El Gran Silencio abordará la problemática que viven los paisanos mexicanos en Estados Unidos en temas migratorios.

Porque para el grupo es de vital importancia el dejar plasmada en sus rolas todo lo que miran y sienten cuando están de gira. “Somos un grupo que siempre ha estado al pendiente de esos temas y es bien difícil para nosotros ver la situación tan complicada de nuestros paisanos”, comentó Tony Hernández, fundador del grupo originario de Monterrey.

El músico detalló que en su discografía siempre hay algunas piezas con temas sociales, además de todos los relacionados con la fiesta y el amor, “tratamos de dejar ciertos mensajes para que la historia los recuerde”. “Hay una canción que estamos grabando que se llama ‘Siempre resistiendo bajo el sol’, que trata de tener conciencia, de ser analíticos para aplicar el criterio y analizar lo que es verdad y mentira”, comentó Tony, y lamenta la tensión en Estados Unidos con todo lo que pasa con las redadas del ICE. “Sabíamos que venía esto; teníamos en el presupuesto que íbamos a batallar cada vez más”, indicó uno de los líderes de El Gran Silencio, de cara a su próxima presentación en el Pepsi Center.