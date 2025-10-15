“El Guana” promociona el teatro

Si se creía que José Luis Rodríguez, “El Guana”, entró a La casa de los famosos México solo a crear polémica, vivieron engañados, ya que el actor tenía otro objetivo en mano: visibilizar en la pantalla al género del teatro, y lo consiguió.

Hay que recordar que en la pasada emisión él hizo llorar a sus compañeros de reality, Dalilah y Shiky, con un monólogo de la obra Lo que queda de nosotros. Y sí, José Luis hizo su jugada maestra para que los dotes histriónicos fueran en ese momento parte de la polémica con Alexis Ayala.

Ahora, para el reestreno de La obra que sale mal, que será el 18 de octubre en el Foro Cultural Chapultepec, confesó su atrevida intención. “Sí, estuve en un proyecto muy padre en el que estuve orgulloso de participar, pero mi objetivo era que voltearan a ver el teatro, para que creciera el nicho”, reveló.

Más allá de las tensiones que generó el programa, fuera de este su misión es más importante. “Llevo 31 años en teatro, muchos de ellos en el género de la comedia y siempre lo he disfrutado, me encanta escuchar las carcajadas y ver al público feliz. Esta obra es perfecta y totalmente blanca”, indicó.