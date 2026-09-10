El guardián de los quesos

Este relato de de Gina Jaramillo comienza con Tigre, un gato que parece tener una vida mucho más ocupada de lo que sus dueños imaginan. Bibi y Mon, dos hermanos, observan que su mascota desaparece durante el día y regresa después de recorrer el vecindario. La curiosidad de los niños crece cuando comienzan a notar que Tigre vuelve limpio, arreglado o con objetos que no reconocen.

Ante el misterio, los hermanos deciden seguir sus huellas para descubrir dónde pasa el tiempo su gato. Lo que encuentran resulta inesperado: Tigre es conocido y querido por distintas personas del barrio, quienes lo reciben y lo cuidan como si también formara parte de sus propias familias.

A partir de las aventuras de Tigre, Bibi y Mon descubren que su idea de familia no es la única que existe. Cada casa que visitan les permite conocer una realidad diferente y comprender que las familias pueden estar formadas de muchas maneras.

La editorial describe a Tigre como un gato que tiene “muchos hogares” y que es conocido y cuidado por todo el barrio. La idea central del libro es mostrar que existen diferentes tipos de familias y que cada una posee características propias, pero todas pueden estar unidas por el cariño y el cuidado.

El recorrido de los hermanos se convierte así en una pequeña investigación infantil. Lo que comienza como una pregunta acerca del paradero de su mascota termina transformándose en un descubrimiento sobre las personas que los rodean.

Esta característica permite que los lectores infantiles acompañen a los protagonistas en el descubrimiento de nuevas realidades. La autora utiliza la mirada de los niños para abordar un tema social sin presentarlo como una lección complicada, sino como parte natural de una aventura.