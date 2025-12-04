El hilo invisible: un cuento sobre los vínculos que nos unen

Nura quería saber para qué sirve el ombligo. Su mamá le contó que del ombligo salen hilos invisibles que nos unen a las personas y animales que más queremos aunque no estemos juntos. Su mamá también explicó que hay cosas como el amor y la amistad que no se pueden ver pero son reales. Nura descubrió que era cierto cuando sus padres le regalaron el perrito que tanto deseaba. Ahora ya sabe que de él sale un hilo invisible que la une a todas las personas que más quiere: su madre, su padre, sus abuelos, sus tíos, sus primos.

Míriam Tirado es consultora de crianza consciente, escritora y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza. Actualmente ofrece conferencias y consultorías para ayudar a las madres y los padres a conectar con sus hijos e hijas. Desde su blog sobre educación y crianza consciente, su canal de Youtube, su podcast y las redes sociales ofrece consejos a miles de seguidores para ayudarlos a educar a sus niños y niñas.