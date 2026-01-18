El hombre que revolucionó Europa

¿Por qué hacer una serie sobre un hombre rico? Y por qué no, cuando se trata de alguien que cambió el rumbo de toda Europa. Aquí entra El magnate, una producción de Filmin que narra la vida del Jan Stenbeck, un pionero en la industria de medios y telecomunicaciones en Suecia y que exportó un nuevo modelo de negocio al viejo continente.

A lo largo de cinco episodios, la trama recorre tres décadas clave en la vida de este millonario: desde su vida después de graduarse de Harvard hasta como llegó a ser uno de los empresarios más influyentes.

Luego de dejar la universidad, Stenbeck regresa a su país natal para hacerse cargo del emporio familiar de acero y madera, pero en lugar de mantener el legado intacto, decide importar el modelo de emprendimiento estadounidense y utilizarlo para desafiar a los monopolios.

Logros

De ese impulso nacen proyectos que redefinieron el panorama mediático sueco. Uno de estos fue Metro International, un diario gratuito pensado para acompañar a los usuarios del transporte público; además de TV3, el primer canal comercial sueco financiado por publicidad. Movimientos que cambiaron mercados y, al mismo tiempo, tensaron relaciones familiares y personales.

Su ascenso al éxito no fue fácil, se enfrentó a disputas con sus hermanas, alianzas frágiles y una vida en soledad. Jakob Oftebro interpreta a Stenbeck en una producción de cinco episodios, que encuentra su fuerza tanto en la reconstrucción empresarial como en el retrato de una familia tan poderosa como disfuncional.