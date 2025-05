El impacto de los aranceles en México

Casi dos semanas después de que Donald Trump anunció su intención de poner aranceles al cine, el asunto no se ha movido. Su poca claridad en el mensaje inicial levantó de inmediato reacciones negativas no solo a Hollywood sino a industrias de países como México y Francia, a la expectativa de cómo les golpearía si la medida se cristalizara. En el texto publicado en su red social, Trump condenaba toda película que hubiera sido producida en el extranjero, pero no definía si era únicamente para producciones de su país, hechas en otras naciones, o del mundo. “La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de EU”, escribió el mandatario. “Por lo tanto, autorizo al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de EE.UU. a iniciar de inmediato el proceso de instaurar un arancel del 100 % a todas las películas que ingresen a nuestro país producidas en el extranjero. ¡Queremos películas hechas en Est