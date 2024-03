El director Sam Raimi confirmó que existe la posibilidad de grabar Spider-Man 4 junto al actor Tobey Maguire, 17 años después de la tercera entrega.

Si bien el actor Tom Holland ha sido el encargado de interpretar a Spider-Man en las últimas cintas, informaciones recientes colocarían a Maguire de nuevo como el hombre araña, según Thomas Haden Church, el actor que dio vida al Hombre de Arena, en Spider-Man 3, en una entrevista para Comicbook.

“Si me pidieran hacer de Sandman en una nueva película de ‘Spider-Man’, posiblemente lo haría mañana. Nunca me pidieron que apareciera en otra película de Marvel. Creo que Sam Raimi tiene pensado hacer otra película de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire. Lo más curioso de todo es que tenían una opción para que yo estuviera en ‘Spider-Man 4’, cuando había planes de ‘Spider-Man 4’. Reconozco que me estoy volviendo un poco viejo”, explicó.

Por su parte, Sam Raimi confirmó esta posibilidad en la cuenta de la plataforma X LukasASoaresRM, donde confirmó que podría darse una nueva cinta del superhéroe después de 17 años desde la tercera entrega. “Si esto sucede, será en el momento adecuado”, declaró.

Esta nota se genera en medio de la polémica de Holland con Spider-Man, ya que el actor no quiere hacer una nueva película solo porque sí. “No haré otra solo por hacerla. Tendrá que merecer la pena para el personaje”, dijo.