El ingrediente secreto de Master Chef

En días en que la conversación televisiva parece girar alrededor de un reality con famosos encerrados, Emmanuel Chiang tiene claro por qué el público debería darle una oportunidad a Master Chef 24/7, pues, dice, además del entretenimiento, deja algo para la vida. “Me parece mucho más interesante aprender algo más, que solamente show y problemas. También tenemos diversión y convivencia, pero aquí estamos aprendiendo y mostrándole al mundo algo más. La cocina es algo que hacemos todos”, dice.

Conocido como “el taquero más sexy de México”, el exparticipante de retos como Exatlón y Survivor reconoce que muchas veces la atención se centra en su físico, aunque le gustaría que el público descubriera otra faceta. “Tengo muchas ganas de abrir un canal de cocina y demostrar que cocinar no está peleado con tener un buen físico”, asegura.

Cualidades

Para él, la disciplina que ha construido durante años entrenando también le ayudó dentro del reality. “Mi físico no me lo regalaron; me ha costado muchos sacrificios, esfuerzo y disciplina”, afirma. Tras su salida, ya prepara nuevos proyectos. Además de lanzar contenido culinario en redes sociales, quiere revivir su famosa taquería y aprovechar la temporada para vender sus propios chiles en nogada.

Aunque el trofeo ya no será suyo, la experiencia le dejó mucho más que una competencia. “Definitivamente ya gané. Gané con los conocimientos, con el cariño de la gente... y también con ella”, dice en referencia a Ixdit Vega, la participante con quien inició un romance dentro del programa y a quien espera afuera de la cocina “con los brazos abiertos”, expresó.