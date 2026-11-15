Las mariposas migran porque la naturaleza las llama; los seres humanos, porque a veces el lugar donde nacieron deja de ser hogar.

Me resulta irónico que el ser humano presuma ser la criatura más inteligente del planeta; incluso su ego diría que del universo. Sin embargo, basta una línea imaginaria que marca dónde comienza “su país” para despertar sus instintos más primitivos.

Quizá por eso El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso, se siente como una película necesaria. Vivimos en una época marcada por la migración, donde millones de personas buscan un lugar mejor para existir. Sin embargo, pocas veces pensamos que nadie abandona aquello que llama hogar por voluntad propia; casi siempre lo hace porque quedarse ha dejado de ser una opción.

¿De qué trata?

El jardín que soñamos sigue a Esther, Junior, Flor y Aisha, una familia haitiana que viaja hacia el norte del continente con la esperanza de encontrar una vida mejor. Durante su paso por el centro de México terminan instalándose en un bosque amenazado por la tala ilegal, donde intentan construir un hogar mientras la migración de las mariposas monarca se convierte en un símbolo de resistencia, esperanza y supervivencia.

Su director

Joaquín del Paso, director mexicano con una filmografía que incluye Maquinaria Panamericana y El hoyo en la cerca, parece alejarse en esta ocasión de las estructuras de poder presentes en las grandes ciudades y las sociedades contemporáneas para acercarse a algo más íntimo: la familia, la pertenencia y la búsqueda de un hogar.

En El jardín que soñamos

La película me hizo pensar en los múltiples significados que puede tener la palabra hogar. Esta historia presenta a una familia haitiana en México que, entre el desconocimiento, la incertidumbre y la necesidad, realiza ciertos actos para conseguir el dinero que le permita seguir avanzando en su camino.

Quizá, si estuviéramos en la misma situación, nos haríamos una pregunta sencilla pero incómoda: ¿qué estarías dispuesto a hacer para mejorar tu vida? Porque cuando se vive una experiencia migratoria, lo último en lo que se piensa es abandonar un empleo, su ética o las implicaciones morales de ciertas decisiones cuando la prioridad es sobrevivir.

Dentro de todo esto, la película demuestra que muchas veces el hogar deja de ser un sitio físico para convertirse en las personas que nos acompañan y en aquello que estamos dispuestos a hacer para protegerlas. Visualmente, la cinta está llena de naturaleza. Los bosques, el aleteo de las mariposas y los árboles son mucho más que escenarios; acompañan la fragilidad de los personajes. Mientras los seres humanos buscan sobrevivir migrando, las mariposas realizan su propio viaje. Ambas migraciones conviven dentro de la historia y revelan una misma necesidad: encontrar un lugar donde continuar.

Pero algo que me hizo resonar profundamente es que ambos viajes ocurren acompañados: en comunidad, en grupo, en familia. Y es que gran parte de la vida consiste precisamente en eso: caminar junto a alguien más, alguien que nos ayuda a cargar el peso del trayecto y le da sentido al camino.

En Recomendación

El jardín que soñamos es una película humana sobre la búsqueda de pertenencia, de una vida digna. Habla de migración, pero también de familia, protección y de aquello que seguimos llamando hogar incluso cuando queda a miles de kilómetros de distancia.

En una cinta que encuentra belleza en medio de la incertidumbre y de esperanza en medio de la pérdida. Y quizá por eso termina dejando una pregunta difícil de olvidar: Si algún día tuvieras que abandonar el lugar donde naciste, ¿Qué sería lo primero que intentarías salvar para seguir llamándolo hogar?.