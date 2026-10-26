El juego de hackers más divertido

Watch Dogs 2 es un videojuego de acción y aventura en mundo abierto desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft en noviembre de 2016. Es la secuela del título original de 2014 y transporta a los jugadores a una versión ficticia del área de la Bahía de San Francisco.

En los juegos de mundo abierto al estilo GTA, hay un montón de opciones para todo tipo de gustos. Sagas como Saints Row, Just Cause, e incluso Far Cry. Sin embargo, hay una que, si bien intentó competir con el título de Rockstar Games, su propuesta se enfocó más en el tema de la ciberseguridad, y logró obtener su propia identidad que hoy en día es recordada. Hablamos de Watch Dogs, título de Ubisoft disponible en Steam.

Los usuarios de Xbox Series XS, Xbox One y PC podrán hacerse con este título de mundo abierto hecho por Ubisoft Montreal, el cual cuenta con toda una aventura de hackers para acceder a los datos de casi cualquier persona, modificar la infraestructura de la ciudad, y controlar coches, drones, e incluso hacer armas en impresoras 3D.

Puedes jugar como Marcus Holloway, un joven y brillante hacker que vive en la cuna de la revolución tecnológica, el área de la Bahía de San Francisco. Únete a Dedsec, un conocido grupo de hackers, para ejecutar el mayor ataque de la historia y desmantelar CTOS 2.0, un sistema operativo invasivo utilizado por mentes criminales para monitorear y manipular a la ciudadanía a gran escala”.

¿De qué trata?

El título cuenta con una representación de la ciudad de San Francisco en una época actual, en donde asumimos el papel de Marcus Holloway, un joven estudiante y hacker que tiene el don de entender y manipular diferentes códigos de programación para lograr su cometido: atacar casi cualquier dispositivo electrónico que se le presente. Esto abarca desde teléfonos, coches, semáforos, pantallas, casi cualquier cosa que funcione eléctricamente.

El título nos lleva a una aventura de exploración en la que podemos participar en actividades cooperativas y de multijugador en línea, donde podremos disputar partidas en línea, en cooperativo de dos y de hasta cuatro jugadores en sus diferentes modos. Desde hacer misiones con compañeros hasta piratear la ciudad juntos, y modos competitivos de JvJ.

El título en cuestión de críticas por los medios y la comunidad le fue mejor que a su antecesor, obteniendo un puntaje de 82 en Metacritic, y reseñas “muy positivas” en Steam, por lo que hablamos de un juego imprescindible para los amantes de las entregas de mundo abierto y los lanzamientos de acción en general. Watch Dogs 2 se encuentra disponible en Playstation 4, Xbox One, y PC.