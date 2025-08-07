El juego del ángel es la segunda entrega de un ciclo de cuatro novelas iniciado con La sombra del viento, interconectadas y ambientadas en la Barcelona misteriosa y gótica que va desde la era de la revolución industrial hasta los años posteriores a la guerra civil española.

Los cuatro relatos, independientes y autosuficientes en sí mismos, compartirán algunos personajes y escenarios, centrados en El cementerio de los libros olvidados, la familia Sempere y su librería, el señor Barceló, Isaac Monfort, el guardián, y Don Anacleto, vecino de los Sempere.

En la turbulenta Barcelona de los años 20, un joven escritor obsesionado con un amor imposible recibe la oferta de un misterioso editor para escribir un libro, a cambio de una fortuna y, tal vez, mucho más. Con estilo deslumbrante e impecable precisión narrativa, el autor de La sombra del viento nos transporta de nuevo a la Barcelona de El cementerio de los libros olvidados para ofrecernos una aventura de intriga, romance y tragedia, a través de un laberinto de secretos donde el embrujo de los libros, la pasión y la amistad se conjugan en un relato magistral.

Argumento

David Martín es un escritor con talento y sin éxito que reside en la Barcelona de los años 20. Tras trabajar en un periódico, publicar obras bajo pseudónimo y ayudar a escribir la obra de su gran amigo, hijo de un gran comerciante, la vida de David Martín da un cambio radical: la mujer de la que está enamorado se casará con su amigo y él descubre que tiene un cáncer terminal.

Es entonces cuando vuelve a encontrarse con alguien a quien ya conoció, en extrañas circunstancias, años atrás: el misterioso Andreas Corelli. Este le propone un trato: si escribe un libro para él, le curará su enfermedad. Pero no un libro cualquiera: Andreas Corelli quiere crear una nueva religión y que David Martín la escriba. No es la única persona que aparece en su vida: Isabella, una joven que quiere ser escritora, empieza a trabajar como su ayudante y acabará por convertirse en una persona muy importante para él. El lector acabará por descubrir que Isabella no es otra que el nexo de unión entre El juego del ángel y La sombra del viento.