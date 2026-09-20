El juicio, la serie de Eugenio Derbez

¿Qué ocurre cuando un denuncia por abuso sexual se enfrenta no solo a un proceso legal, también al dinero y las influencias de una familia poderosa? Esa es una de las preguntas que plantea El juicio, la nueva serie de Eugenio Derbez en Prime Video.

La historia comenzó en 2020, cuando el periodista León Krauze y Derbez conversaron sobre una investigación relacionada con casos reales en los que las diferencias de poder pueden influir en un proceso legal.

Conflicto

En la serie, Derbez interpreta a Miguel, un padre que acompaña a su hija Andrea (Karla Gaytán) después de que ella denuncia que Carlos Huerta (Íker Sánchez Solano), un compañero de clase abusó sexualmente de ella durante una fiesta.

La denuncia coloca a Miguel y Andrea frente a una familia con recursos y contactos. Raúl Huerta (Pedro Alonso), padre del joven, es un empresario influyente que busca evitar que su hijo enfrente las consecuencias de lo ocurrido.

A partir de ahí, el conflicto deja de estar únicamente en el crimen y se traslada a la batalla por conseguir justicia. Dinero, favores e influencias comienzan a formar parte de un proceso en el que Miguel intenta que la denuncia de su hija no quede impune.

La dirección corre a cargo de Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Graude.