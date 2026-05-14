El laberinto del fauno resiste

Todavía no iniciaba la ceremonia de inauguración del Festival de Cannes 2026 y el certamen ya había ofrecido su primer gran momento: el regreso de El laberinto del fauno.

Ver a Guillermo del Toro acompañado de Ivana Baquero, la Ofelia de su película, y recibir los aplausos de una Sala Debussy llena, al borde de las lágrimas, fue el reencuentro perfecto con una de sus grandes obras.

Veinte años después del estreno original, cuando recibió una ovación de 23 minutos, el filme se proyectó de nuevo en Cannes para reencontrarse con un público que confirmó que su fuerza narrativa sigue intacta.

La sala mezcló euforia y emoción ante una obra que le sigue plantando cara a la violencia y al miedo “Hace veinte años, hacer esta película fue increíblemente difícil. Fue estar en contra de todo, todo el tiempo”, expresó Del Toro.

Durante la velada hubo recuerdos del rodaje, anécdotas sobre el caos de producción, pero también reflexiones sobre el presente. “La película le habla mucho a los jóvenes, a aquellos que saben rebelarse pese a que todo les diga que están equivocados”, destacó Del Toro.

Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes y una de las figuras centrales en la programación, recordó el impacto que tuvo la cinta en 2006 y celebró que volviera a Cannes como una obra ya instalada en la historia del cine.

“Hace veinte años ‘El laberinto del fauno’ fue la última película que se proyectó en el Festival. Este año es la primera. Entonces, la sala estaba completamente llena. Y hoy es igual”, resaltó Frémaux entre risas.

El presente

El momento más poderoso llegó cuando Del Toro habló de la actualidad: del miedo, de la resistencia y del lugar del arte en tiempos cada vez más hostiles. “Vivimos tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca”, afirmó.

La frase cayó como una declaración de principios para el Festival, en especial, por la necesidad de confrontar el miedo con historias. “Podemos rendirnos al amor o podemos rendirnos al miedo. Nunca se rindan al miedo”, afirmó el mexicano.

Más adelante, el director recordó aquella ovación histórica que todavía le resulta difícil comprender. “No estoy acostumbrado a la adulación”, dijo entre risas. “Recuerdo que Alfonso Cuarón estaba conmigo y me dijo ‘deja que el amor entre’”.

A su lado, Ivana Baquero escuchaba emocionada. Minutos antes de la proyección, la actriz también recordó cómo Del Toro la dirigió “como una adulta” cuando apenas tenía once años. “Hubo un antes y un después definitivo en mi carrera. Nadie me ha dirigido tan bien como él”, afirmó.

Cine y resistencia

Por la noche desfilaron algunas de las figuras más esperadas de esta edición y destacó la presencia de los mexicanos Alfonso Cuarón y Diego Luna, quien participa este año en la sección Cannes Premiere como director de Ceniza en la boca, acompañado por la protagonista de su cinta, Adriana Paz.

La ceremonia incluyó el homenaje a Peter Jackson, quien recibió la Palma de Oro de Honor por una trayectoria que redefinió el alcance del cine épico y fantástico, pero fue Jane Fonda quien marcó el tono político con un discurso en defensa del arte, la libertad creativa y el cine.

“El cine siempre ha sido un acto de resistencia, porque contamos historias. Y las historias son lo que construye una civilización”, dijo la actriz frente al público del auditorio Lumière.

Fonda habló de las historias que generan empatía hacia los marginados, de aquellas que permiten “sentir a través de la diferencia” y de la importancia de imaginar futuros alternativos en tiempos cada vez más polarizados.

“Celebremos la audacia, la libertad y el feroz acto de crear”, destacó.