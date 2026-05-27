El lado nunca visto de “Chespirito”

María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel como La Chilindrina en El Chavo del 8, confirmó que prepara un documental con material inédito sobre su trayectoria artística.

La actriz, quien acudió a la Asociación Nacional de Intérpretes explicó que el proyecto busca mostrar su vida en los escenarios y su paso por la icónica vecindad, utilizando archivos personales nunca antes vistos.

Durante la conversación, De las Nieves aclaró que el documental no solo sería narrado por ella ni tendría formato de actuación, sino que presentaría imágenes y videos únicos capturados por su esposo Gabriel Fernández. “Mi marido se la pasaba con cámara en mano de video y de foto. Entonces, tenemos un material impresionante que no lo tenía ni ‘Chespirito’, ni los hijos de Chespirito, ni ninguno de los demás, porque mi marido, ese era su vicio”, contó la actriz en un encuentro de la prensa transmitido por Sale el sol.

Añadió que el enfoque del material sería en recuerdos positivos y descartó abordar situaciones negativas: “Yo nada más voy a hablar de puras cosas bonitas”. La intérprete expresó su intención de incluir el testimonio de Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, al que considera parte de su familia.

Relaciones entrañables

En el mismo encuentro, María Antonieta de las Nieves mencionó la buena relación que mantiene con Carlos Villagrán, “Quico”, y Édgar Vivar. Relató que, aunque existió la intención de hacer una gira internacional junto a ellos, el proyecto no se concretó por motivos que desconoce. “Hubo una plática que se quedó en plática, íbamos a hacer una gira internacional, cosa que me gustó muchísimo la idea, pero desgraciadamente no se llevó a cabo”, señaló.