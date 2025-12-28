El lado poco conocido de Alexa Zuart

Para la estandopera originaria de la Ciudad de México Alexa Zuart, los próximos años pintan de ensueño: en 2025 celebró una década haciendo reír al público y en 2026 dará el salto a la televisión como la sexy chica de telemarketing en la nueva serie La oficina.

De entrada, la orgullosa chilanga este 25 de diciembre estrenará de forma gratuita por su canal en Youtube el show que presentó en el teatro Metropólitan en 2024, donde festejó diez años de hacer reír a sus fans con las situaciones cotidianas que se dan en la vida. “Cuando vi cómo quedó terminado el video, la verdad es que no me lo creía, pensé ese día que no iría a verme nadie, ya que un espectáculo anterior de un actor y cantante tuvo muy baja entrada. Pensar que todas esas personas se arreglaron y gastaron un dinero para ir a verme fue todo un sueño, algo muy bonito que no olvidaré”, recordó. “El video está como para que saliera en Amazon o Netflix, pero quisimos ponerlo al alcance de los fans para que lo puedan ver en el momento que quieran, son más de dos horas de show y para mí es una gran ventana que se pase en Youtube”, señaló.

Grandes logros

Pero esto no solo es su alegría, ya que sin proponérselo ella dará el salto a la televisión en 2026, cuando sea una de las protagonistas de la serie La oficina, cuyo original se emitió primero en Inglaterra y hubo otra versión de éxito en Estados Unidos. “No se busca hacer una copia, porque en México sus trabajadores tienen costumbres diferentes, estamos en una oficina muy mexicana. Yo voy a dar vida a Minerva, Mine, quien está en el área de ‘marketing’ de la empresa. ¿Quién no conoce a una chica de esta área, de carácter especial, con sus extensiones de cabello y pestañas?”, señaló Zuart.