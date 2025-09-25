Riordan terminó de escribir el manuscrito en 2000. El ladrón del rayo fue inicialmente aceptado por Bantam Books en 1997 y posteriormente vendido en una subasta de Miramax Books, antes de ser lanzado el 28 de julio de 2005. El libro ha vendido más de 1,2 millones de copias en los cuatro años siguientes, apareciendo en The New York Times children’s Best Seller list y siendo catalogado en uno de los Young Adult Library Services Association mejores libros para jóvenes adultos, entre otros premios.

Ha sido adaptado a una película llamada Percy Jackson y el ladrón del rayo, que fue lanzada en Estados Unidos el 12 de febrero de 2010. La secuela de este libro es El mar de los monstruos.

Resumen

La historia se centra en Percy Jackson, es un adolescente que padece de TDAH (trastorno de hiperactividad y déficit de atención) y dislexia, quien ha sido expulsado de seis escuelas, siendo la última de éstas la Academia Yancy. Durante una excursión escolar a un museo, su profesora de introducción al álgebra, la señorita Dodds, ataca a Percy, revelándole que ella es una de las tres furias.

Mientras tanto, el padrastro de Percy, Gabe, vive con Sally, la madre de Percy; sin embargo, ambos deben sufrir del abuso de Gabe, pues de acuerdo a la madre de Percy, él es quien se ocupa de ellos económicamente. Para alejarlo de Gabe, Sally se lleva consigo a Percy a un bungaló en Montauk, por un período de tres días. A la medianoche de su primer día de vacaciones, el mejor amigo de Percy, Grover Underwood, le dice al Percy que él es en realidad un sátiro, y que las Furias lo están buscando para asesinarlo. Por ello, Sally conduce hasta el Campamento Mestizo, un lugar secreto en donde los semidioses tienden a entrenar, y dónde Percy puede estar a salvo. Durante el camino, ellos son atacados por el Minotauro, que logra secuestrar a la madre de Percy. Sin embargo, cuando localizan a Sally, ella muere, y Grover junto con Percy, logran escapar de la bestia y entran de inmediato al campamento.

Una vez dentro, a Percy se le es asignada la cabaña de Hermes, cuyo líder es Luke Castellán. La cabaña de Hermes es en donde ponen a todos los semidioses cuyos padres son desconocidos. Clarisse, una de las hijas de Ares, le dice que a los de ingreso al campamento, debe sumergir su cabeza dentro de un inodoro sucio. Sin embargo, una vez que Percy llega al baño con Clarisse, el agua del inodoro responde ante Percy, por lo que Clarisse es rociada por líquido. Durante el juego de capturar la bandera, Clarisse y sus compañeros de su cabaña atacan a Percy.