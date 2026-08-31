El Larry reinterpreta un clásico

Tras el lanzamiento de “La calabaza”, El Larry y La Clase continúa compartiendo música con “Estás que te pelas”, una composición de Marco Antonio Pérez y Cornelio Reyna Jr. que se ha convertido en un referente del regional mexicano.

Para esta versión, Larry conserva la esencia de “Estás que te pelas” y suma el sonido sierreño que caracteriza a su proyecto. Con guitarras y arreglos que acompañan su interpretación, el cantante muestra una vez más su versatilidad dentro del regional mexicano.

Gran recibimiento

“Me tiene muy contento la respuesta que han tenido estos lanzamientos, pero me emociona todavía más todo lo que viene. Sigo preparando nueva música y también composiciones propias que ya quiero compartir con mi público”, comenta Larry.

“La calabaza” y “Estás que te pelas” marcan el punto de partida de la música que El Larry y La Clase prepara para los próximos meses. Con nuevas interpretaciones y temas propios en camino, Larry continúa mostrando su crecimiento y las distintas facetas de su propuesta dentro del regional mexicano. “Estás que te pelas” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.