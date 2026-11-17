“Tarde o temprano las cosas ocupan su lugar. En el momento que ahora estamos viviendo el ‘marketing’ es lo que ubica a los escritores dentro del gusto del público. María Luisa Bombal nunca buscó la fama. Ella buscó solo la perfección de su trabajo y, en gran medida, es lo mismo que ocurrió con el maestro Rulfo. Ambos, a pesar de tener una obra reducida, son inalcanzables en la literatura que se escribe en nuestros países”, afirma el periodista Waldemar Verdugo Fuentes (Santiago de Chile, 1955), autor de María Luisa Bombal: una huella, publicado por la editorial Cuarto Propio.

La pieza es un ensayo que introduce la figura de Bombal, recapitulando la experiencia propia como su discípulo y las conversaciones o entrevistas que le hizo a Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y John Huston.

Testimonios

“Intenté rescatar su figura a través de la voz de sus amigos, de las personas que la conocieron porque creo que esa es una forma directa de presentar el enorme talento que tenía. Acudí a las personas que la conocieron: a Gabo, al maestro Borges, al maestro Rulfo y John Huston, quienes fueron sus amigos, con los que ella trabajó y la admiraban”, explica el también ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1987, que en aquellos años otorgaba el Instituto Nacional de Bellas Artes en México.

Verdugo Fuentes era un muchacho la primera vez que vio a Bombal en persona: “El año 70 fui a Buenos Aires y caminando por la Galería del Este en la Calle Florida vi venir a María Luisa Bombal. Llevaba a un hombre ciego apoyado de su brazo. Inmediatamente la reconocí porque en Chile, desde niños, leemos a María Luisa Bombal. Para nosotros, los chilenos, por la altura de su genio literario, por la magnificencia de su letra, hemos asimilado y equiparado a Bombal con Gabriela Mistral. Ella, al ver mi interés, me pidió que me acercara y puso el brazo del hombre ciego en mi brazo. Yo no lo sabía, no podía saberlo, pero el hombre ciego era el maestro Borges”.

Charla

Esa tarde, en un café de la Galería del Este dos gigantes de la literatura latinoamericana platicaron y se rieron de lo que les contó un jovencito de no más de 20 años —“no recuerdo, en verdad, qué cosas conversábamos, pero me acuerdo de que ellos se reían de lo que les contaba. seguramente cosas de niños”—. Una década después ese jovencito desarrollaría una relevante carrera periodística en la Ciudad de México, durante los 80, y en Tijuana y Los Ángeles en los años venideros. El trabajo de Verdugo fue reconocido también en 2007 con el Premio de Crónica Histórica del Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile por Crónicas de Antarktos.

Un día después, Verdugo se reencontró con Borges y a lo largo de los siguientes dos o tres años se convirtió en su lazarillo. “Él se portó conmigo como una persona magnífica, me ayudó mucho, me apoyó humana y profesionalmente cuando yo estaba recién comenzando a escribir”, afirma.

Al regresar a Chile, Verdugo Fuentes se mudó al centro de Santiago y descubrió que Bombal vivía en el edificio contiguo: “Fuimos vecinos por tres años y me ayudó en todo el sentido de la palabra”. Su contacto con Rulfo también tuvo algo fortuito. Cierta tarde, ya siendo un periodista asentado en México, fue a comer con Nancy Cárdenas, quien le presentó a Rulfo después de encontrárselo en la calle. García Márquez —recuerda— era un gran admirador de Bombal y Rulfo, cuyas obras, decía, se leen para aprender a escribir. Lecturas de las que podrían aprender las nuevas generaciones, señala: “Bombal escribía todo el día y en la tarde rompía lo escrito porque no le gustaba. Nunca dejó de escribir y nunca quedó satisfecha con lo que hizo”.

María Luisa Bombal: una huella puede solicitarse en la página web de la editorial Cuarto Propio.