El legado de Paquita la del Barrio

Las canciones de Paquita la del Barrio se convirtieron en un himno del despecho, temas que han pasado de generación en generación y que forman parte del legado musical de la artista mexicana que falleció este lunes a los 77 años. Aquellas letras en las que resaltaba con mucho sentimiento su frase “¿Me estás oyendo, inútil?” surgió de vivencias personales, de relaciones amorosas que hirieron su corazón tras engaños y tragedias.

Originaria de Alto Lucero, Veracruz, México; Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, era una joven trabajadora que se dedicaba a cortar café. Su carácter fuerte destacaba entre las otras chicas, pues sabía montar a caballo mientras demostraba su talento musical entre sus allegados. Con solo 16 años, y una educación primaria trunca, Paquita consiguió un trabajo en la presidencia municipal, en donde conoció a Miguel Gerardo, un hombre 30 años mayor que ella, de quien se enamoró perdidamente.

Orígenes

Nacida en Alto Lucero, Veracruz, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, era una joven trabajadora que se dedicaba a cortar café. Su carácter fuerte destacaba entre las otras chicas, pues sabía montar a caballo mientras demostraba su talento musical entre sus allegados. Con solo 16 años, y una educación primaria trunca, Paquita consiguió un trabajo en la presidencia municipal, en donde conoció a Miguel Gerardo, un hombre 30 años mayor que ella, de quien se enamoró perdidamente.

Paquita y Miguel tuvieron dos hijos, pero la dicha de ser papás se vio nublada por la infidelidad de Miguel así como sus malos tratos y la continua presencia de su primera esposa, quien también sufría por el padre de sus hijos. “La vida te va llevando, tuve que aguantar. No tenía familiares en otro lado, me embaracé otra vez. Fue muy rápido, me enamoré de él y no hubo tiempo de investigarlo. Para mí fue un sufrimiento terrible, se le cierra a uno el mundo y ya con hijos peor”, reveló la cantante sobre su pasado amoroso. Si bien Miguel la hizo sufrir, no es él el famoso “inútil” de sus canciones.

Una nueva vida, un nuevo amor

Paquita reunió fuerzas para alejarse de aquella vida en Veracruz, por lo que se llevó a sus hijos a una nueva vida en la Ciudad de México, en donde encontraría la oportunidad para cumplir su sueño de cantar, debutando ante el micrófono junto a su hermana Viola, en un dueto llamado Las Golondrinas.

Las hermanas trabajaron en un lugar llamado La Fogata Norteña, en donde Paquita conoció a Alfonso Martínez. Su carrera como cantante parecía ir bien, pero las propuestas de trabajo y el camino al éxito solo incluían a su hermana, por lo que Paquita se retiró de la música para llevar una vida en familia junto a Alfonso. Pusieron un pequeño restaurante, de no más de cuatro mesas, en el que les iba muy bien.

La pareja pronto dio la bienvenida a gemelos, pero los bebés fallecieron pocos meses después por razones que no se explicaban.

Esa tragedia marcó la vida de Paquita, a la que se sumó la pérdida de su mamá. Tiempo después, una de sus sobrinas enfermó de gravedad y la cantante fue por ella a Veracruz para que la atendieran médicos en la Ciudad de México. La niña se salvó y fue adoptada por Paquita, quien la llamó Martha Elena. Esa nueva alegría la hizo volver a la música, pero en casa, no todo era color de rosa junto a Alfonso.

Malas experiencias

Su esposo solía beber de más y le fue infiel en múltiples ocasiones. Esa experiencia y el encontrarse con la canción “Cheque en blanco”, de Chelo Silva, la llevaron a crear su estilo tan directo de despecho, ese que la llevó a la fama y a ser querida entre el público. Es entonces cuando, inspirada en su esposo, se dirige a los hombres de sus canciones como “inútil”, lo cual también sería su sello personal.

Luego de 30 años casada con Alfonso, Paquita, ya convertida en una celebridad, se divorció de él tras contratar un detective privado que le informaría que desde 15 años atrás él mantenía una relación extramarital con otra mujer, con quien había formado una familia. Desde entonces, Paquita decidió cerrarle la puerta al amor, enfocándose solo en su música y sus hijos, tal como lo hizo en los últimos años de su vida, en los que su carrera y su familia eran su prioridad sin hacer caso a algún otro hombre que la pretendiera.