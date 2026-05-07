El Lobo Que Controla Sus Emociones

Escrita por escrito por Orianne Lallemand e ilustrado por Éléonore Thuillier. Es parte de la famosa colección “Lobo” de la editorial Auzou, diseñada para ayudar a los niños a entender y gestionar lo que sienten. Una colección de historias tiernas y divertidas paraimaginar, soñar y compartir buenos momentos. Es un popular cuento infantil.

Feliz, triste, emocionado, ¿celoso? El lobo cambia de humor de un momento a otro. ¡Sus amigos ya están mareados! Está decidido: aprenderá a calmarse y controlar sus emociones. Una colección de historias tiernas y divertidas para imaginar, soñar y compartir buenos momentos.

Esta serie incluye otros títulos educativos muy queridos, como El lobo que quería cambiar de color y El lobo que quería dar la vuelta al mundo.