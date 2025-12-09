El lugar donde la memoria cobra vida

“Visítanos, investiga, descubre…” es la invitación permanente del Archivo Histórico de la Universidad Ciencias y Artes de Chiapas para que el público en general conozca su enorme acervo.

“Porque el archivo no es solo historia: es cultura, identidad y sorpresa”, refiere la Fanpage de este departamento que semanalmente comparte fotografías, carteles, documentos y extractos de libros de diversos autores.

En este lugar —detallan— los documentos no solo cuentan la historia local: también se resguardan piezas sorprendentes de la cultura visual, el cine, la música y la vida cotidiana que marcaron generaciones.

“Desde fotografías y afiches antiguos hasta publicaciones, colecciones especiales y materiales que ya no circulan, todo esto forma parte del vasto acervo que ponemos al alcance de investigadores, estudiantes y público en general”, indican.

Como parte de la oferta permanente, hace unos días compartieron la imagen de los trabajos preliminares de la calle principal de Tumbalá, Chiapas, que fueron registrados en agosto de 1949. La pieza en cuestión forma parte de la colección del Fondo Secretaría General de Gobierno, expediente 1, serie 260/1, sobre 1, foto 1, sección Gobernación.

Junto a la gráfica, resaltaron que “cada fotografía es una huella de identidad y transformación social. Por eso, su conservación y difusión no solo es tarea del presente, sino compromiso con el futuro”.

Un puente entre elpasado y el presente

Las paredes de este espacio ubicado en el bulevar Ángel Albino Corzo km 1087, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, resguarda valiosos acervos fotográficos que permiten reconstruir la memoria visual de nuestro estado.

“Estas imágenes no solo documentan procesos locales, también aportan al entendimiento de dinámicas históricas que interesan a investigadores y ciudadanos de todo el mundo”, detallan. El lugar informó que reanudará sus actividades hasta enero. El espacio se encuentra en el oriente de Tuxtla Gutiérrez y los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas, y sábados de 9:30 a 13:30 horas.