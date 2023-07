Salma Hayek, una de las figuras más influyentes de Hollywood, ha demostrado a lo largo de su carrera su amor por sus raíces y su orgullo de haber nacido en Coatzacoalcos, Veracruz. Durante su visita a ese estado de México, la actriz compartió con sus seguidores en Tiktok una muestra de su peculiar forma de comer camarones, una tradición que aprendió en su infancia.

En la foto que compartió en su cuenta @karlaharo29, se puede ver a Salma disfrutando de un delicioso plato de camarones, aderezados con limón y especias, mientras luce una prenda crochet y unos lentes oscuros. En su publicación, la famosa revela una de las enseñanzas que ha pasado de generación en generación en Veracruz, donde está la casa de su infancia: “En mi ciudad natal de Veracruz, nos enseñan a no desperdiciar ninguna parte de los camarones para que comamos las cabezas también. En México nos enseñan a no desperdiciar comida, así me como hasta la cabeza de los camarones”.

Salma Hayek siempre ha sido fiel a sus raíces y ha mostrado su amor por México en diversas ocasiones. Desde bailar salsa en eventos importantes hasta compartir recuerdos de su infancia en Coatzacoalcos, la actriz ha dejado claro que su lugar de origen tiene un lugar especial en su corazón.

La casa de la infancia de Salma Hayek, ubicada en el centro de Coatzacoalcos, era una de las más lujosas de la época, con acabados de mármol y madera. Con unas impresionantes escaleras y hermosas palmeras como decoración exterior, la vivienda era un testimonio de la vida holgada que llevaba junto a sus padres, un empresario libanés y una madre española.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la construcción ha sido víctima del abandono y la naturaleza ha reclamado su espacio. Aunque en un momento fue adquirida por el cantante Joan Sebastian, quien tenía la intención de convertirla en un restaurante, con Salma como madrina. Tras su fallecimiento, la casa pasó a manos de su hijo Julián Figueroa. Después de la muerte de Julián, la propiedad quedó en poder de su hijo José Julián.