El “mal del puerco” es real y aquí están las pruebas

Se supone que comer, ya sea una de tus comidas del día o una colación, te da energía. Sin embargo, a veces el “mal del puerco” te fulmina. En lugar de sentirte lleno de energía, te sientes cansado y lento después de comer.

Es probable que hayas oído hablar de la teoría del triptófano, que sugiere que necesitas una siesta después de consumir ciertos alimentos, debido a los aminoácidos que contiene, que se convierte posteriormente en serotonina y melatonina. Sin embargo, los expertos han rebatido esta teoría en los últimos años, diciendo que la investigación no ha demostrado la conexión.

Estás comiendo muchas grasas y carbohidratos

Ceder a un antojo de macarrones con queso o un grilled cheese sándwich en la hora del almuerzo puede no ser la elección más sabia si quieres evitar la necesidad de una siesta. Además, si comes porciones grandes, puede que requieras más energía para digerir la comida, lo que lleva a la fatiga.

Ciertas hormonas como la colecistoquinina pueden aumentar después de este tipo de alimentos y causar somnolencia. Este tipo de alimentos también promueven más inflamación en el cuerpo y hacen que las personas experimenten fatiga.

En vez de esto, opta por un equilibrio saludable de grasas buenas, carbohidratos complejos y proteínas en cada comida, dice ella. Piensa en un sándwich de pavo con pan integral y una ensalada con nueces y aderezo a base de aceite de oliva, o un burrito o un tazón de arroz integral con pollo, frijoles y verduras. Si eliges sabiamente, la comida rápida también puede ofrecer algunas opciones no tan malas.

Tu insulina está alta

Después de comer, la insulina, una hormona involucrada en la regulación de la glucosa en la sangre, aumenta. Cuando la digestión está completa, la insulina disminuye, lo que puede causar fatiga. Esto puede tener un efecto más profundo en las personas que tienen diabetes tipo 2. Los aumentos en los niveles de insulina pueden ser mayores que en personas sin diabetes, y las disminuciones pueden ser incluso menores.

Puedes evitar picos y caídas exageradas en el azúcar en la sangre asegurándote de comer cada pocas horas y evitando pasar largos períodos sin comer. Si todavía tienes problemas y tienes diabetes, habla con tu médico antes de hacer cualquier cambio en tu tratamiento.

Puede que tengas una condición de salud subyacente

Sentirse cansado después de comer a veces puede ser una señal de que algo más grave está sucediendo. Por ejemplo, la fatiga puede ser un síntoma leve de la enfermedad celíaca, una condición en la que el cuerpo no puede procesar el gluten. Si este es el caso, es posible que te sientas con más energía una vez que hagas cambios para eliminar el gluten de tu dieta.

Otras posibles condiciones subyacentes, como el insomnio, el hipotiroidismo y la apnea del sueño, también pueden hacer que una persona se sienta más fatigada después de comer.

Si sientes regularmente que no puedes sacudir tu cansancio después de comer a pesar de cualquier ajuste nutricional, habla con tu médico para tratar de descartar cualquier condición médica que pueda estar desencadenando la fatiga.

Tu ritmo circadiano está alterado

Se trata del ciclo normal de sueño-vigilia de 24 horas. En un ciclo circadiano típico experimentamos una fase normal de sueño por la noche. Sin embargo, también hay una fase de sueño más pequeña a media tarde, generalmente entre las 2 y las 4. Almorzar demasiado tarde en el día puede contribuir a una mayor fatiga en la fase de sueño más pequeña.

En general, hay varias razones por las que puedes sentirte somnoliento después de comer. Algunas de estas se pueden remediar fácilmente ajustando tus hábitos de alimentación y nutrición. Pero si sospechas que algo más profundo podría estar sucediendo con respecto a tu salud en general, habla con un médico al respecto.