El Malilla en el Palacio de los Deportes

Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla, está por lograr uno de los mayores hitos en su carrera: convertirse en el primer artista de reguetón en presentarse en el Palacio de los Deportes y posiblemente llenarlo.

Pese a este momento extraordinario, el reguetonero no ha perdido su esencia de barrio, una de sus cualidades más valoradas por sus seguidores. Así lo recordó durante una reunión con medios para anunciar su próximo concierto y el lanzamiento de su nuevo material discográfico, Tu maliante bebé. “Considero que el que es, es, y el que no es, no es, no voy por la vida diciendo que soy humilde, considero que todos, todos, merecemos respeto y todos somos personas dignas de él, al final del día todos vamos para el mismo hoyo”, aseguró el cantante. “Mínimo quiero que la gente se lleve esa impresión y ese sabor de boca, que diga, ‘qué chido que este güey sea una persona con nosotros’, sigo viviendo en mi barrio y me encanta, sigo viendo a mis vecinos, sigo yendo a las retas, sigo haciendo mis cosas porque soy una persona”, añadió.

Evolución

El Malilla recordó cómo ha cambiado su situación y el género musical donde encontró la forma de expresarse, ser criticado con dureza y aun así celebrar diez años en la escena mexicana e internacional. “Hoy en día siento que el proyecto del Malilla es muy abrazable, lo quieren mucho, lo respetan mucho, pero cuando yo comencé hace 10 años y claramente fue muy denigrado fui el patito feo, fui cuestionado de ¿por qué estás haciendo reggaeton si nadie está haciendo reggaeton?, fui el ‘güey’ de ‘chaca’, fui el ‘güey’ de barrio, claro que así comenzó, ha pasado el tiempo y para bien”, dijo.

Sobre la lírica de sus canciones, reconoció que no siempre buscan un momento de reflexión, pero que su estilo de vida y su persona transmiten un mensaje positivo. “Llega un momento de la vida donde me pongo a reflexionar y digo ‘OK, quizás mis letras no sean tan profundas y no sean para un momento de reflexión en la vida, pero mi estilo de vida y mi persona sí lo es’”, compartió.

Aunque no adelantó qué invitados estarán presentes en el concierto, parte de su gira Tu maliante bebé, el próximo 13 de febrero de 2026, sí adelantó que serán muchos.