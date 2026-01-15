El Malilla presume credencial de Bizbirije

El Malilla sorprendió a sus seguidores al compartir una faceta poco conocida de su pasado, causando sorpresa en redes sociales. Por medio de la plataforma X, el cantante presumió una antigua credencial del programa Bizbirije y una carta fechada en 2006, documentos que desataron nostalgia y entre sus fanáticos. “30/Jun/2006, haciendo mi carta para ser reportero Bizbirije”, escribió el cantante. Posteriormente, puntualizó: “13/Enero/2026, por fin siendo reportero Bizbirije”.

En la carta del 2006, el cantante compartió sus gustos en caricaturas, así como un dibujo sobre ello.

La misiva

“Hola, me llamo Fernando Hernández Flores, quiero pertenecer al club de reporteros Bizbirije. Mis caricaturas favoritas son ‘Mona, la vampira’ y ‘La Mosca (Filomena)’”, se lee en el escrito.

A través de la plataforma en línea de Canal Once, niñas y niños pueden registrarse, crear su perfil y obtener su credencial oficial de reportero. Lo primero que debes hacer es entrar al siguiente enlace: https://canalonce.mx/bizbirije/. Una vez dentro del sitio, deberás ingresar tu nombre completo y seleccionar el color de tu credencial.

Deberás subir una foto tuya, con la que podrás ser identificado. Finalmente, da clic en “guardar”, y listo, tendrás tu credencial digital.