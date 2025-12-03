El Manolo Fábregas será demolido

El teatro Manolo Fábregas, famoso por albergar importantes puestas en escena, está por ser demolido y pronto la Ciudad de México se quedará sin otro lugar donde albergar cultura y entretenimiento.

Por más de 60 años el recinto abrió sus puertas para exhibir diferentes obras tanto internacionales como nacionales, tales como El rey y yo, El violinista en el tejado, El hombre de La Mancha y Mi bella dama, entre otras.

Apertura

El 18 de febrero de 1965 se inauguró este recinto. La actriz María Félix fue la encargada de cortar el listón rojo dando la bienvenida al público con la obra Cualquier miércoles, protagonizada por Silvia Pinal, Fernando Soler, Marilú Elízaga y Manolo Fábregas.

Durante seis décadas, en este teatro desfilaron figuras destacadas como Ernesto Alonso, Ana Martín, Libertad Lamarque, Héctor Bonilla, Susana Zabaleta, César Bono, Benny Ibarra y Kika Edgar, por mencionar algunos.

El teatro Manolo Fábregas luce en completo abandono y en el lobby, donde las personas esperaban antes de entrar a la obra, hoy luce vacío y lleno de polvo. La última obra que se exhibió aquí fue Todo el mundo habla de Jamie, dirigida por Alejandro Villalobos.

La Cédula de Publicitación Vecinal con número 0105-179-15-0034-01-2025, pegada frente a lo que alguna vez fue la entrada principal, con el Visto Bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, folio 0066 del 16 de enero de 2025, señala su demolición.

El edificio, con 2 mil 352 metros cuadrados, desaparecerá en su totalidad y tanto la planta baja como el primer nivel serán removidos, dejando atrás miles de recuerdos de obras y momentos especiales que vivieron las familias que lo visitaron. La alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el teatro, confirmó que este recinto buscaría ser demolido por solicitud de particulares y se desconoce cómo se usará este espacio.