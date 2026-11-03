El más beneficiado en convocatoria

El viernes se dieron a conocer los resultados de la convocatoria para la adquisición de colecciones de libros destinadas a mejorar el acervo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y, de acuerdo con la selección, se eligieron mil 576 títulos de 174 editoriales.

Aunque la convocatoria pretendía ayudar a editoriales medianas e independientes, los resultados incluyeron a algunas posicionadas como Planeta, a la que le darán 496, mil 80 pesos, y el Fondo de Cultura Económica, que se llevó la mayor cantidad otorgada, con un poco más de 2 millones de pesos.

Otra gran beneficiada fue Penguin Random House Grupo Editorial, con 971 mil 40 pesos, Editorial Sexto Piso, con un millón 765 mil pesos, Elefanta Editorial, con un millón 817 mil pesos, y Nostra Ediciones, con un millón 209 mil 400 pesos.

Un caso destacado es el de Ediciones Era, que recientemente anunció la reducción de sus operaciones al mínimo. Los resultados le asignaron un millón 591 mil 966 pesos.

Apoyo

Desde Palacio Nacional, y a palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dijo que se ayudaría a la editorial, por lo que está a la espera si esta cantidad será suficiente para que Era retome sus operaciones de forma regular.

Los resultados informan que las editoriales seleccionadas deben continuar con el proceso de entrega de documentos, y que aún no está garantizada la compra de los materiales.

Se espera que, si las editoriales cumplen en tiempo y forma con los requisitos y la entrega de documentos, el pago sea liberado después del 10 de diciembre.