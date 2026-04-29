El mejor sabor presente en Brasa y Fuego del Sur

Con gran aceptación de los tuxtlecos se llevó a cabo el primer festival parrillero, que reunió a chefs de distintos puntos del país, con la misión de posicionar el estado como un referente en el sector gastronómico, con talleres para aprender técnicas distintas y conseguir el asado perfecto. Familias completas pudieron degustar todo tipo de carnes asadas al momento, desde lechón hasta una vaca completa que estuvo en cocción por 24 horas, además de paella y discada, un festín de sabor que sin duda hizo que todos esperen la siguiente edición para el próximo año