El mexicano que da voz a Mario

Mientras Mario Bros avanza de nivel con su segunda película, detrás de él, el actor de doblaje Raúl Anaya alcanza la meta y vuelve a dar voz al famoso personaje de Nintendo para Latinoamérica.

A diferencia del videojuego, donde se expresaba solo con sonidos, en la versión fílmica Mario tiene voz; Anaya debía darle forma y hacerla identificable para los fans. “Antes todo eran reacciones. Que hubiera un diálogo continuo no existía. Era encontrarle una voz que reflejara su personalidad, teniendo en cuenta que iba a haber una voz en español para Mario”, comenta.

Pero el reto no era para todos. Decenas fueron vencidos en el casting en el que solo Raúl fue elegido. Entonces el actor se dio cuenta de que su experiencia de 30 años, haciendo las voces de Master Chief en Halo, Mantis en Kung Fu Panda y hasta antihéroes como Billy Butcher en The Boys lo había hecho ganar la Superestrella.

Una mirada diferente

Ahora, Raúl tenía que mostrar una conexión personal con el personaje, cuya personalidad, precisa, está marcada por la constancia y la superación en sus aventuras. “Creo en la suerte y en el destino, fue algo muy particular, pero este personaje (Mario) se decidió por ‘casting’, no había otra forma”, aclara.

En tanto Super Mario Galaxy: la película llega a los cines este 1 de abril para poner a prueba valores y llevar mensajes sobre la amistad, la lealtad, la resiliencia, la perseverancia y la valentía, Raúl se pone en modo desafío para los fans de Mario. “Siempre he hecho hincapié en las conferencias que hay que dejar en la abstracción estos mensajes y ponerlos en práctica en la vida real. No necesitamos una gorra para ser héroes”, expresa Anaya.

Tras haber recaudado mil 360 millones de dólares con la primera película, la nueva entrega de llevará al personaje a un viaje intergaláctico, donde deberá unir fuerzas con su hermano Luigi para rescatar a la princesa Peach y enfrentarse a Bowser Jr., mientras conoce a nuevos aliados en el camino.