El milagro ocurrió en la taquilla

Apenas y costó 1.5 millones de pesos y se filmó en tan solo nueve días, pero Bendito corazón fue la película fenómeno de principios de año, rivalizando con las grandes producciones hollywoodenses. En solo dos semanas, la película contabilizó cerca de 700 mil espectadores y acumula más de 860 mil, colocándose como el tercer estreno más visto de 2026.

Solo fue superada, de acuerdo con datos extraídos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, por La empleada, con 1.9 millones de boletos vendidos y Exterminio: el templo de huesos, con 800 mil asistentes.

Fue superior a otras como Marty Supremo; Sin piedad, protagonizada por Chris Pratt, y la de género Terror en Silent Hill: regreso al infierno (las dos últimas estrenadas el mismo día que la producción nacional), por 100 mil boletos vendidos.

La historia

Bendito corazón, protagonizada por Lisset, Salvador Zerboni y Frank Rodríguez, está basada en un milagro ocurrido en el siglo XIX con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo santuario está en Jalisco. La cinta cuenta cómo una pareja de españoles, con un problema de alcoholismo, resuelve el caso con la ayuda de ella. “Creo que es un fenómeno, a la gente le consta cómo hemos ido haciendo cine en Jalisco, con poco dinero a veces y esperando que llegue a cines. Para esta nuestra expectativa eran 150 mil asistentes y ya ha cuatriplicado eso”, comenta Rodríguez, actor y coproductor.

Frank añade que fue el público mayor de 60 años, un sector que ya va poco al cine, los que fueron abarrotando la salas. El pulso lo tomaron gracias a más de 3 mil fotografías que usuarios enviaron vía redes sociales al elenco y la distribuidora CNMG. “De pronto alguien dice ‘ya vi la película, no me gustó, se me hace una mamada, pero soy joven, no soy su público, pero llevé a mi abuelita y le encantó, le fascinó, gracias’”, cuenta.

Los productores y la distribuidora han ganado, afirma Rodríguez, diez veces lo invertido.