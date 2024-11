“El Mimoso” niega detención

En enero, María Elena Delfín Valdez denunció al cantante por violencia física y emocional ante las autoridades de Nuevo León. Luego de que surgieron una gran cantidad de rumores sobre la presunta detención de Luis Antonio López Flores a causa de violencia doméstica, el intérprete conocido como “El Mimoso” negó que hubiera sido aprehendido en Monterrey, Nuevo León.

Las especulaciones surgieron luego de que María Elena Delfín Valdez acusó al exvocalista de la Banda El Recodo por agresiones físicas y psicológicas a través de un video que compartió en sus redes sociales, en donde la exesposa del músico aseguró que presuntamente existen dos carpetas de investigación en su contra. “Temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada”, comentó María Elena y explicó que llevaba meses siendo violentada por el artista. “Si algo me sucede es completamente responsabilidad de él”, dijo en su momento.

¿Fue detenido en Monterrey?

Esto pasó realmente a casi un año de estos señalamientos, se compartió que “El Mimoso” presuntamente había sido detenido por las autoridades municipales y según con el programa El chismorreo incluso se le habrían impuesto medidas cautelares a Luis Antonio López Flores como la prohibición de salir de Nuevo León.

A pesar de ello, el famoso negó su detención en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Facebook en donde aseguró que estaba siendo blanco de difamaciones. “No me gusta hacer este tipo de ‘lives’, pero creo que ya es necesario ponerle un alto a las cosas. Créanme que me he portado de una manera muy tranquila, he tratado de seguir con mis proyectos, pero veo que a mucha gente no le está agradando el éxito que estoy viviendo en mi carrera, me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron… Me están difamando”, dijo.